Помогите пожалуйста. (x-2)•(x^2+x-12)gt;0
Математика
Помогите пожалуйста. (x-2)•(x^2+x-12)gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала решим уравнение (х-2)(х^2+х-12)=0 х1=2 D=1+48=49 x2=(-1-7)/2=-4 x3=(-1+7)/2=3 нанесем на коорд.прямую __-4___2____3___》 - + - + х €(-4; 2)U (3;+беско)
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