Помогите пожалуйста задача 211
Математика
Помогите пожалуйста задача 211
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1способ 2способ х+9-14=8 14+8=22к х=14+8-9 22-9=13к х=13 первоначально было 13 карандашей вроде бы как то так
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