Помогите пожалуйста задача 211

Математика
Помогите пожалуйста задача 211
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1способ         2способ х+9-14=8                14+8=22к х=14+8-9                22-9=13к                х=13              первоначально было 13 карандашей  вроде бы как то так
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