"алые паруса"определить реальное и фантастическое

Литература
"алые паруса"определить реальное и фантастическое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что рассказ "Алые паруса" мог быть основан на реальных событиях, ведь там нет ничего волшебного, но скорее всего, я думаю, что лучше всего подойдет фантастическое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите длину окружности и площадь круга радиусом 7 см (Число ПИ округлите до соты??
Ответить
Химия
Являются ли глюкоза манноза фруктоза эпимерами
Ответить
Українська мова
Украинская мова 6 клас заболотный 608 вправа
Ответить
Українська мова
Синоними до слова говорити ,рухлывый, схвалювати, антоними,опсалютний, блискучий, направлять ,хвалити
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста, срочно! Тригонометрия
Ответить