"алые паруса"определить реальное и фантастическое
Литература
"алые паруса"определить реальное и фантастическое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что рассказ "Алые паруса" мог быть основан на реальных событиях, ведь там нет ничего волшебного, но скорее всего, я думаю, что лучше всего подойдет фантастическое.
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