Являются ли глюкоза манноза фруктоза эпимерами

Химия
Являются ли глюкоза манноза фруктоза эпимерами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, являются. Например, манноза - эпимер глюкозы. И т.д.
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