Автомобiль виiхав iз села о 8 год 30 хв ранку i приiхав у мiсто о 14 год 20 хв того ж дня . с??iльки часу автомобiль перебував у дорозi?

Математика

Автомобiль виiхав iз села о 8 год 30 хв ранку i приiхав у мiсто о 14 год 20 хв того ж дня . с??iльки часу автомобiль перебував у дорозi?

Автор: Гость