Автомобiль виiхав iз села о 8 год 30 хв ранку i приiхав у мiсто о 14 год 20 хв того ж дня . с??iльки часу автомобiль перебував у дорозi?
Математика
Автомобiль виiхав iз села о 8 год 30 хв ранку i приiхав у мiсто о 14 год 20 хв того ж дня . с??iльки часу автомобiль перебував у дорозi?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14год. 20хв. - 8 год. 30хв. = 5год. 50 хв.
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