Хееелп, вопрос жизни и смерти Переведите, пожалуйста, предложения на английский, используя герундий 1. Быть на указанным ещё не значит быть убежденным. 2. Я был уверен, что письмо уже отослано. 3. Я ненавижу, когда мною ком...

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Хееелп, вопрос жизни и смерти Переведите, пожалуйста, предложения на английский, используя герундий 1. Быть на указанным ещё не значит быть убежденным. 2. Я был уверен, что письмо уже отослано. 3. Я ненавижу, когда мною командуют. 4. Повторение помогает запоминанию

Автор: Гость