Напишите слова песни журавли пжлст

Гость: Гость:

Мне кажется порою что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем глядя в небеса М-м-м-м-м- м-м-м-м-м Летит летит по небу клин усталый Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может это место для меня Настанет день и журавлиной стаей Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по-птичьи окликая Всех вас кого оставил на земле М-м-м-м-м- м-м-м-м-м Мне кажется порою что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей