Склади невелику розповідь "Я доглядаю свійських твариг(квіти)" ("Працюємо разом на городі (у садку)", "Прибираємосвою кімнату").Використай у тексті прислівники, підкресли їх відповідно до виконуваної синтаксичної ролі в реченні.

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Склади невелику розповідь "Я доглядаю свійських твариг(квіти)" ("Працюємо разом на городі (у садку)", "Прибираємосвою кімнату").Використай у тексті прислівники, підкресли їх відповідно до виконуваної синтаксичної ролі в реченні.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влітку я разом зі своєю мамою працюю на городі ми сапаємо копаємо саджаємо . ще ми на городі не тільки працюємо  а й відпочиваємо мені подобається працювати і відпочивати діти допомагайте своїм батькам
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