Каким я себе представляю героя рассказа конь с розовой гривой

Литература
Каким я себе представляю героя рассказа конь с розовой гривой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был добрым и храбрым, но не хотел показаться слабым или трусом.На это указывает ,то что он высыпал из корзины всю малину(или другую ягоду я не точно помню),если бы он этого не сделал ,то его бы стали гнобить Леонтьевские ребята, которые кстати говоря его на это и справоцировали.
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