СРОЧНО!!! Решите уравнение: 4,8 : 1,5 = 1,8 : (1/8х).
Математика
СРОЧНО!!! Решите уравнение: 4,8 : 1,5 = 1,8 : (1/8х).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4,8:1,5=1,8:(1/8х) 4,8/1,5=1,8/1/8х 4,8*1/8х=1,8*1,5 0,6х=2,7 х=2,7:0,6 х=4,5.
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