СРОЧНО!!! Решите уравнение: 4,8 : 1,5 = 1,8 : (1/8х).

Математика
СРОЧНО!!! Решите уравнение: 4,8 : 1,5 = 1,8 : (1/8х).
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Автор: Гость
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Гость:
1) 4,8:1,5=1,8:(1/8х)                                                                                     4,8/1,5=1,8/1/8х                                                                                           4,8*1/8х=1,8*1,5                                                                                            0,6х=2,7                                                                                                      х=2,7:0,6                                                                                                       х=4,5.
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