Напишите маленький рассказ на любую тему чтобы легко нарисовать к нему картину (х??дожник из меня никакой )

Гость: Гость:

Жил был котёнок его звали Витя. Он жил в городской квартире. И однажды его вывезли на дачу, в прервые жизни!!! Это было грандиозное событие. Витя исследовал каждый уголок сада и дома. А вечером он уставшиц лег спать и ему приснился прекрасный сон. КОНЕЦ.