Помогите решить задачу. Против течения катер прошел 21,98 км за 1,4 часа, а по течению - 51,12 км за 2,4 часа. Какова скорость катера и течения реки?
Математика
Помогите решить задачу. Против течения катер прошел 21,98 км за 1,4 часа, а по течению - 51,12 км за 2,4 часа. Какова скорость катера и течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость корабляу - скорость течения.Раз мы идем против течения то скорость на этом участке пути будет равна х-у.V=S:tЗначит х-у=21,98:1,4х-у=15,7Раз мы идем по течению то скорость на этом участке пути будет равна х+у.Значит х+у=51,12:2,4х+у=21,3Составим системух+у=21,3х-у=15,7Вычтем из первого уравнения второе.Иксы сокращаются, а игреки складываем.2у=5,6у=2,8Значит х = 15,7+2,8 = 18,5Ответ: скорость катера равна 18,5км/ч, скорость течения равна 2,8км/ч
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