Превратите 0,4 в виде дроби
Математика
Превратите 0,4 в виде дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4 = 4/10, сокращаем и получается 2/5
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