В каком ряду слова пишутся слитно? А) разбежаться (в)рассыпную, остаться (в)наклад?? Б) подумать (в)последствии, пойти (на)попятную В) выполнить (точь)(в)точь, жить (за)границей Г) действовать (по)одиночке, не на страх, а ...

Русский язык

В каком ряду слова пишутся слитно? А) разбежаться (в)рассыпную, остаться (в)наклад?? Б) подумать (в)последствии, пойти (на)попятную В) выполнить (точь)(в)точь, жить (за)границей Г) действовать (по)одиночке, не на страх, а (на)совесть

Автор: Гость