Украинская мова 6 клас заболотный 608 вправа

Українська мова
Украинская мова 6 клас заболотный 608 вправа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 На картині зображено осінній пейзаж. Десь перед лісом видніються будиночки, десь річечка протікає тоненьким струмочком. Вся земля вкрита золотим листям.Також ми бачимо на картині, що погода не дуже весела. Ось-ось розпочнеться дощик. На задньому плані митець відобразив гори Карпати. Художник використав такі кольори, в яких не зовсім зрозуміло настрій. Чи це весела картина, чи сумна…   Коли я дивлюсь на цю картину, мені дуже хочеться потрапити у це саме місце і насолодитись приємними враженнями від спілкування з природою.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Синоними до слова говорити ,рухлывый, схвалювати, антоними,опсалютний, блискучий, направлять ,хвалити
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста, срочно! Тригонометрия
Ответить
Математика
Автомобiль виiхав iз села о 8 год 30 хв ранку i приiхав у мiсто о 14 год 20 хв того ж дня . с??iльки часу автомобiль перебував у дорозi?
Ответить
Русский язык
В каком ряду слова пишутся слитно? А) разбежаться (в)рассыпную, остаться (в)наклад?? Б) подумать (в)последствии, пойти (на)попятную В) выпол...
Ответить
Математика
Превратите 0,4 в виде дроби
Ответить