Синоними до слова говорити ,рухлывый, схвалювати, антоними,опсалютний, блискучий, направлять ,хвалити
Українська мова
Синоними до слова говорити ,рухлывый, схвалювати, антоними,опсалютний, блискучий, направлять ,хвалити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоніми говорити-казати, мовити рухливий-швидкий, прудкий схвалюватизгоджуватися, годитися антоніми абсолютний-відносний блискучий-матовий направляти-псувати хвалити-сварити
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