Решите пожалуйста, срочно! Тригонометрия

Алгебра
Решите пожалуйста, срочно! Тригонометрия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin(pi/6+pi/3)=pi/6+pi/3*2/2=pi/6+pi*2/6=pi/pi*2/6=> sin(1/6(pi+pi*2)=>3pi/6=>sin(pi/2)=>1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобiль виiхав iз села о 8 год 30 хв ранку i приiхав у мiсто о 14 год 20 хв того ж дня . с??iльки часу автомобiль перебував у дорозi?
Ответить
Русский язык
В каком ряду слова пишутся слитно? А) разбежаться (в)рассыпную, остаться (в)наклад?? Б) подумать (в)последствии, пойти (на)попятную В) выпол...
Ответить
Математика
Превратите 0,4 в виде дроби
Ответить
Другие предметы
Напишите маленький рассказ на любую тему чтобы легко нарисовать к нему картину (х??дожник из меня никакой )
Ответить
Математика
Помогите решить задачу. Против течения катер прошел 21,98 км за 1,4 часа, а по течению - 51,12 км за 2,4 часа. Какова скорость катера и течения р...
Ответить