Решите пожалуйста, срочно! Тригонометрия
Алгебра
Решите пожалуйста, срочно! Тригонометрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin(pi/6+pi/3)=pi/6+pi/3*2/2=pi/6+pi*2/6=pi/pi*2/6=> sin(1/6(pi+pi*2)=>3pi/6=>sin(pi/2)=>1
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