Получится ли расставить все числа от 1 до 12 на ребрах куба, так, чтобы, при сложении чисел, стоящих на сторонах одной грани, получались одинаковые суммы?

Математика
Получится ли расставить все числа от 1 до 12 на ребрах куба, так, чтобы, при сложении чисел, стоящих на сторонах одной грани, получались одинаковые суммы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На кубе ABCDA1B1C1D1 расставим числа следующим образом: AB − 10,   BC − 5,   CD − 7,   AD − 4, A1B1 − 3, B1C1 − 9, C1D1 − 6, A1D1 − 8, AA1 − 2,  BB1 − 11,  CC1 − 1,  DD1 − 12. На каждой грани куба сумма чисел равна 26. Можно.

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