Получится ли расставить все числа от 1 до 12 на ребрах куба, так, чтобы, при сложении чисел, стоящих на сторонах одной грани, получались одинаковые суммы?
Математика
Получится ли расставить все числа от 1 до 12 на ребрах куба, так, чтобы, при сложении чисел, стоящих на сторонах одной грани, получались одинаковые суммы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На кубе ABCDA1B1C1D1 расставим числа следующим образом: AB − 10, BC − 5, CD − 7, AD − 4, A1B1 − 3, B1C1 − 9, C1D1 − 6, A1D1 − 8, AA1 − 2, BB1 − 11, CC1 − 1, DD1 − 12. На каждой грани куба сумма чисел равна 26. Можно.
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