Получится ли расставить все числа от 1 до 12 на ребрах куба, так, чтобы, при сложении чисел, стоящих на сторонах одной грани, получались одинаковые суммы?

Математика

Получится ли расставить все числа от 1 до 12 на ребрах куба, так, чтобы, при сложении чисел, стоящих на сторонах одной грани, получались одинаковые суммы?

Автор: Гость