Прочти фразеологизм.Для этого из каждой строки выпиши только те буквы,которые не ??овторябтся,то есть стоят на данной строке в одиночестве. УГИНАИУНУ АНЛНИАМАН ПАРИРТИПЬ ЧАРЧРЕЕАЯ

Русский язык

Прочти фразеологизм.Для этого из каждой строки выпиши только те буквы,которые не ??овторябтся,то есть стоят на данной строке в одиночестве. УГИНАИУНУ АНЛНИАМАН ПАРИРТИПЬ ЧАРЧРЕЕАЯ

Автор: Гость