Прочти фразеологизм.Для этого из каждой строки выпиши только те буквы,которые не ??овторябтся,то есть стоят на данной строке в одиночестве. УГИНАИУНУ АНЛНИАМАН ПАРИРТИПЬ ЧАРЧРЕЕАЯ

Русский язык
Прочти фразеологизм.Для этого из каждой строки выпиши только те буквы,которые не ??овторябтся,то есть стоят на данной строке в одиночестве. УГИНАИУНУ АНЛНИАМАН ПАРИРТИПЬ ЧАРЧРЕЕАЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получилось "галиматья". 
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