Помогите пожалуйста!!! Задача: Сначала цена продукта понизилась на 5% через некоторое время цена повысилась на 5%.Вопрос:цена этого продукта стала дороже или дешевле?(желательно с решением!)
Математика
Помогите пожалуйста!!! Задача: Сначала цена продукта понизилась на 5% через некоторое время цена повысилась на 5%.Вопрос:цена этого продукта стала дороже или дешевле?(желательно с решением!)
Ответ(ы):
Гость:
Это очень легко. Предположим что цена продукта 10 рублей. Минус 5% стала 8 рублей. А потом те же самые пять мы прибавили и получилось снова 10рублей:)))
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