помогите в парке живёт 75: белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих сколько сер??х белок. 1 рыж.… 2 сер. … 3 чёрн. 4 неизвестно в … вставить знаки и недостоющие слово . выполни вычесление и найди не известное
Математика
помогите в парке живёт 75: белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих сколько сер??х белок. 1 рыж.… 2 сер. … 3 чёрн. 4 неизвестно в … вставить знаки и недостоющие слово . выполни вычесление и найди не известное
Ответ(ы):
Гость:
18 серых белок 75-(54+3)=18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Максим собрал в коробку пауков и жуков-всего 8 штук. Если пересчитать, сколько всего ног в коробке, то окажется 54 ноги. Сколько же у Максима в кор...
Математика
У Алдара Косе имеются желтые, красные и белые колапки, серые, синие и черные халаты, одна пара сапог и одна пара ботинок. Сколькими вариантами Алда...