помогите в парке живёт 75: белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих сколько сер??х белок. 1 рыж.… 2 сер. … 3 чёрн. 4 неизвестно в … вставить знаки и недостоющие слово . выполни вычесление и найди не известное

Математика

помогите в парке живёт 75: белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих сколько сер??х белок. 1 рыж.… 2 сер. … 3 чёрн. 4 неизвестно в … вставить знаки и недостоющие слово . выполни вычесление и найди не известное

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