помогите в парке живёт 75: белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих сколько сер??х белок. 1 рыж.… 2 сер. … 3 чёрн. 4 неизвестно в … вставить знаки и недостоющие слово . выполни вычесление и найди не известное

Математика
помогите в парке живёт 75: белок 54 рыжих несколько серых и 3 черноухих сколько сер??х белок. 1 рыж.… 2 сер. … 3 чёрн. 4 неизвестно в … вставить знаки и недостоющие слово . выполни вычесление и найди не известное
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Ответ(ы):
Гость:
18 серых белок 75-(54+3)=18
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