Максим собрал в коробку пауков и жуков-всего 8 штук. Если пересчитать, сколько всего ног в коробке, то окажется 54 ноги. Сколько же у Максима в коробке жуков и сколько пауков?

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Максим собрал в коробку пауков и жуков-всего 8 штук. Если пересчитать, сколько всего ног в коробке, то окажется 54 ноги. Сколько же у Максима в коробке жуков и сколько пауков?

Автор: Гость