Максим собрал в коробку пауков и жуков-всего 8 штук. Если пересчитать, сколько всего ног в коробке, то окажется 54 ноги. Сколько же у Максима в коробке жуков и сколько пауков?
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Максим собрал в коробку пауков и жуков-всего 8 штук. Если пересчитать, сколько всего ног в коробке, то окажется 54 ноги. Сколько же у Максима в коробке жуков и сколько пауков?
Ответ(ы):
Гость:
У жука - 6 ног, у паука - 8 6x+8y=54 x+y=8 Решаем эти два уравнения: x=8-y ⇒ 6(8-y)+8y=54 48-6y+8y=54 y=3 Тогда x = 5 Ответ: 5 жуков, 3 паука
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