ВЫберите предложение с числительным 1)В кармане у меня лежал новенький пятак 2)В этом году я стал первоклассником 3)третий день погода бушевала 4)В Чувашии растет четырехсотлетний черешчатый дуб
Русский язык
ВЫберите предложение с числительным 1)В кармане у меня лежал новенький пятак 2)В этом году я стал первоклассником 3)третий день погода бушевала 4)В Чувашии растет четырехсотлетний черешчатый дуб
Ответ(ы):
Гость:
Нет только третий четырехстолетний это не числитель
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