Определить, сократима ли дробь:12/ 27 ,123/402 ,54/801,23/29,45/56. С применением НОД. Заранее спа??ибо
Математика
Определить, сократима ли дробь:12/ 27 ,123/402 ,54/801,23/29,45/56. С применением НОД. Заранее спа??ибо
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