ЛЮДИ ДАЮ 20 БАЛОВ ПЛИЗЗЗ ПОМОГИТЕ Возьмите картофелину или яблоко, разрежьте их п??полам, а затем соедините. Почему нижняя половинка не отпадает? 2. Намажьте чайное блюдце растительным или животным маслом. Накапайте на дно блю...

Физика
ЛЮДИ ДАЮ 20 БАЛОВ ПЛИЗЗЗ ПОМОГИТЕ Возьмите картофелину или яблоко, разрежьте их п??полам, а затем соедините. Почему нижняя половинка не отпадает? 2. Намажьте чайное блюдце растительным или животным маслом. Накапайте на дно блюдца несколько капель воды близко друг к другу. Возьмите спичку и с ее помощью сблизьте капли воды друг с другом. Что происходит с каплями? Почему? Ответы запишите.
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Гость:
1) Воздух вышел, и они прилипли 2) Из-за огня они нагреваются и скользят
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