ЛЮДИ ДАЮ 20 БАЛОВ ПЛИЗЗЗ ПОМОГИТЕ Возьмите картофелину или яблоко, разрежьте их п??полам, а затем соедините. Почему нижняя половинка не отпадает? 2. Намажьте чайное блюдце растительным или животным маслом. Накапайте на дно блю...
Физика
ЛЮДИ ДАЮ 20 БАЛОВ ПЛИЗЗЗ ПОМОГИТЕ Возьмите картофелину или яблоко, разрежьте их п??полам, а затем соедините. Почему нижняя половинка не отпадает? 2. Намажьте чайное блюдце растительным или животным маслом. Накапайте на дно блюдца несколько капель воды близко друг к другу. Возьмите спичку и с ее помощью сблизьте капли воды друг с другом. Что происходит с каплями? Почему? Ответы запишите.
Ответ(ы):
Гость:
1) Воздух вышел, и они прилипли 2) Из-за огня они нагреваются и скользят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Аул расположен между станцией и дачным поселком на расстоянии 4 км от станции. Из аула в сторону дачного поселка вышел пешеход со скоростью 75 м/ми...
Математика
У Володи было 36 фотографий. несколько. фотографий. он подарил,а остальные разместить на 5 страницах. альбома по 3 фотографии. Сколько фотографий п...
Математика