Турист двигался с одинаковой скоростью 3 часа и прошел 14км с кокай скоростью он дв??гался?!? Помогите пожалуйста!!!!!

Математика
Турист двигался с одинаковой скоростью 3 часа и прошел 14км с кокай скоростью он дв??гался?!? Помогите пожалуйста!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V-скорость;S-расстояние;T-время V=S:T V=14:3=4,7(км/ч)
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