Турист двигался с одинаковой скоростью 3 часа и прошел 14км с кокай скоростью он дв??гался?!? Помогите пожалуйста!!!!!

Математика

Турист двигался с одинаковой скоростью 3 часа и прошел 14км с кокай скоростью он дв??гался?!? Помогите пожалуйста!!!!!

Автор: Гость