Имя исторического деятеля который,возглавил восточнославянское объединение с центром в Новгороде?
История
Имя исторического деятеля который,возглавил восточнославянское объединение с центром в Новгороде?
Ответ(ы):
Гость:
Толчком для славянского объединения на севере и на юге стала внешняя опасность, а зачинателями объединения оказались Новгород и Киев – два важнейших восточнославянских центра.
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