У Володи было 36 фотографий. несколько. фотографий. он подарил,а остальные разместить на 5 страницах. альбома по 3 фотографии. Сколько фотографий подарил володя?

Математика

У Володи было 36 фотографий. несколько. фотографий. он подарил,а остальные разместить на 5 страницах. альбома по 3 фотографии. Сколько фотографий подарил володя?

Автор: Гость