У Володи было 36 фотографий. несколько. фотографий. он подарил,а остальные разместить на 5 страницах. альбома по 3 фотографии. Сколько фотографий подарил володя?
Математика
У Володи было 36 фотографий. несколько. фотографий. он подарил,а остальные разместить на 5 страницах. альбома по 3 фотографии. Сколько фотографий подарил володя?
Ответ(ы):
Гость:
36-(5*3)=36-15=21 фото подарил
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