Решите, пожалуйста, геометрию. Задания в приложении. Заранее спасибо :))

Геометрия
Решите, пожалуйста, геометрию. Задания в приложении. Заранее спасибо :))
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