Витя придумал 6выражений со скобками, значение которых равно 15, а Лена придумала н?? 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.
Математика
Витя придумал 6выражений со скобками, значение которых равно 15, а Лена придумала н?? 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы):
Гость:
Сколько выражений придумала Лена ? 15 + 2 = 17 выражений придумала Лена
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