Витя придумал 6выражений со скобками, значение которых равно 15, а Лена придумала н?? 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

Витя придумал 6выражений со скобками, значение которых равно 15, а Лена придумала н?? 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость