Решить уравнение a-12=67-27
Математика
Решить уравнение a-12=67-27
Ответ(ы):
Гость:
A-12=67-27 a-12=40 a=12+40 a=52
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