У Алдара Косе имеются желтые, красные и белые колапки, серые, синие и черные халаты, одна пара сапог и одна пара ботинок. Сколькими вариантами Алдар Косе может разнообразить одежду? помогите решить
Математика
У Алдара Косе имеются желтые, красные и белые колапки, серые, синие и черные халаты, одна пара сапог и одна пара ботинок. Сколькими вариантами Алдар Косе может разнообразить одежду? помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
3*3*2=18(вариантов) ответ: 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Политика лжедмитрия 1; кому обещал: боярам, казакам, горожанам, воеводе Юрию Мнишику; что обещал и последствия.?
Геометрия
Диаметр окружности, описанной около правильного шестиугольника равен 10 см. Вычис??ите периметр этого шестиугольника.
Английский язык
Русский язык
ВЫберите предложение с числительным 1)В кармане у меня лежал новенький пятак 2)В этом году я стал первоклассником 3)третий день погода бушева...
Математика