У Алдара Косе имеются желтые, красные и белые колапки, серые, синие и черные халаты, одна пара сапог и одна пара ботинок. Сколькими вариантами Алдар Косе может разнообразить одежду? помогите решить

Математика

У Алдара Косе имеются желтые, красные и белые колапки, серые, синие и черные халаты, одна пара сапог и одна пара ботинок. Сколькими вариантами Алдар Косе может разнообразить одежду? помогите решить

Автор: Гость