Помогите пожалуйста задачи на "4"

Физика
Помогите пожалуйста задачи на "4"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 120: 20 мы узнаем во сколько раз увеличилась температура 120: 20 равно 6, 2 кг * 6 равно 12 кг. Ответ: 12 кг.
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