Тил созине синоним антоним омоним
Қазақ тiлi
Тил созине синоним антоним омоним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним: дәм сезу мүшесі, байланыс құралы антоним: лексикалық мағынасына байланысты омоним: ана тілі,бір затты өткір құралмен тілу, биологиялық жануарларға тән мүше-тіл.
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