Сделайте "визитную карточку" любой реки в России. План: 1) Определите, в каком нап??авление протекает река. 2) Определите, где исток и устье реки. 3) Определите, к какой речной системе относится река. 4) Опишите бассейн реки.
География
Сделайте "визитную карточку" любой реки в России. План: 1) Определите, в каком нап??авление протекает река. 2) Определите, где исток и устье реки. 3) Определите, к какой речной системе относится река. 4) Опишите бассейн реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река Амур 1)Преобладающее направление с запада на восток. 2) В Китае или Монголии Кажись реки Аргунь и Шилка как раз являются истоком 3) Амур со своими притоками относится к рекам дождевого питания. Сам тип речной системы по характеру рисунка речной сети больше относится к древовидному типу ( главная река и ее притоки образуют беспорядочно ветвящуюся систему, в которой нельзя выделить преобладающего направления водотоков). 4) Бассейн реки Амур расположен в умеренных широтах Восточной Азии. В пределах бассейна Амура представлены четыре физико-географические зоны: лесная (с подзонами хвойно-широколиственных лесов, средней и южной тайги) , лесостепная, степная и полупустынная (с северной подзоной полупустынь и подзоной сухих степей) . Количество годовых осадков колеблется от 250—300 миллиметров в наиболее аридной юго-западной части бассейна истоков Амура и до 750 миллиметров в юго-восточной части хребта Сихоте-Алинь.
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