Выбери группу, в которой все термины связаны с историей Древней Руси. Запиши номер группы в строке ответа. 1) Рюрик, Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, Иван Грозный 2) княжество, вече, царь, парламент 3) нашествие Батыя, Н...

Окружающий мир
Выбери группу, в которой все термины связаны с историей Древней Руси. Запиши номер группы в строке ответа. 1) Рюрик, Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, Иван Грозный 2) княжество, вече, царь, парламент 3) нашествие Батыя, Невская битва, Ледовое побоище, Куликовская битва 4) Новгород, Владимир, Санкт-Петербург, Москва
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1  Рюрик, Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, Иван Грозный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите сделать домашнее задание по английский
Ответить
Математика
Помогите со 2 заданием пожалуйста
Ответить
Математика
Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как 9 : 13 : 7. Найдите сумму рёб??р прямоугольного параллелепипеда, если длина меньшей стороны ...
Ответить
Українська мова
Написати твiр про осiнь
Ответить
Математика
Вычислите: (1\2+3\4)-(7\8-1\2) (5\9+2\3)-(11\18-1\6) (13\15-3\5)+(17\30-1\10) (5\7-3\14)+(25\28-9\14) (13\18+1\3)-(5\27-1\6) (11\45-1\...
Ответить