Выбери группу, в которой все термины связаны с историей Древней Руси. Запиши номер группы в строке ответа. 1) Рюрик, Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, Иван Грозный 2) княжество, вече, царь, парламент 3) нашествие Батыя, Н...
Окружающий мир
Выбери группу, в которой все термины связаны с историей Древней Руси. Запиши номер группы в строке ответа. 1) Рюрик, Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, Иван Грозный 2) княжество, вече, царь, парламент 3) нашествие Батыя, Невская битва, Ледовое побоище, Куликовская битва 4) Новгород, Владимир, Санкт-Петербург, Москва
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Гость:
1 Рюрик, Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, Иван Грозный
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