Написать 5 названий растений в алфавитном порядке

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Написать 5 названий растений в алфавитном порядке
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Гость:
Астра Береза Василек  Горох Дыня 0.0
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