Как пишется слово кажет.ся

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Как пишется слово кажет.ся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажется или кажеться да ?? ответ кажется
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