Составить виды стеблей

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Виды стеблей по расположению относительно уровня почвы: надземные подземные Виды стеблей по степени одревесневания: травянистые деревянистые (например, ствол — главный многолетний стебель дерева; стебли кустарников называют стволиками) Виды стеблей по направлению и характеру роста: прямостоячие (например, подсолнечник) лежачие (стелющиеся) — стебли лежат на поверхности почвы, не укореняясь (вербейник монетчатый) приподнимающиеся (восходящие) — нижняя часть стебля лежит на поверхности почвы, а верхняя поднимается вертикально (сабельник) ползучие — стебли стелются по земле и укореняются благодаря образованию в узлах придаточных корней (будра плющевидная) цепляющиеся (лазящие) — прикрепляются к опоре с помощью усиков (горох) вьющиеся — тонкие стебли, обвивающие опору (луносемянник) Виды стеблей по форме поперечного сечения: округлые сплюснутые трёх — , четырёх — , многогранные (гранистые) ребристые бороздчатые (желобчатые) крылатые — стебли, у которых по острым граням тянутся плоские травянистые выросты (чина лесная) или низбегающие на стебель основания листьев (окопник лекарственный).