Помогите пожалуйста задание 17

Английский язык
Помогите пожалуйста задание 17
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уйц2й2ае2упаец2у3пц у3епац 3епа 
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