Помогите, пожалуйста. Задание: поставьте, где это нужно, тире между подлежащим и сказуемым. Мир на земле это жизнь. Голубь любимая птица у всех народов. Пятью пять двадцать пять. Попытка не пытка, спрос не беда. Охранять при...
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Помогите, пожалуйста. Задание: поставьте, где это нужно, тире между подлежащим и сказуемым. Мир на земле это жизнь. Голубь любимая птица у всех народов. Пятью пять двадцать пять. Попытка не пытка, спрос не беда. Охранять природу охранять Родину.
Ответ(ы):
Гость:
Мир на земле - это жизнь. Голубь - любимая птица у всех народов. Пятью пять - двадцать пять. Попытка не пытка, спрос не беда. Охранять природу - охранять родину
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