словарные слова какие бывают?

Русский язык
словарные слова какие бывают?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну, словарные слова - это слова, написание которых мы не можем проверить, Вам их придётся только запомнить, ничего не поделать) Например, молоко, корова, ветреный, винегрет, шоссе, тонна, почерк, суббота, президент, президиум и т.д. Удачи! :) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите корень уравнения подбором 2х=х
Ответить
Обществознание
Поговорки о гендерных различиях мужчин и женщин
Ответить
Алгебра
Найдите сумму все натуральных чисел, не превосходящих 120, которые делятся на 3, но не делятся на два, пожалуйста помогите
Ответить
Химия
Сколько соли надо взять, чтобы приготовить 300г 2% раствора?
Ответить
Математика
Помогите,300*900,70*9000,250*200-7020:4. ЭТО ДЛЯ ВАС ПРОСТО Я ЭТО РЕШИЛА И ВАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 60 ??АЛЛОВ.
Ответить