словарные слова какие бывают?

Гость: Гость:

Ну, словарные слова - это слова, написание которых мы не можем проверить, Вам их придётся только запомнить, ничего не поделать) Например, молоко, корова, ветреный, винегрет, шоссе, тонна, почерк, суббота, президент, президиум и т.д. Удачи! :)