словарные слова какие бывают?
Русский язык
словарные слова какие бывают?
Ответ(ы):
Гость:
Ну, словарные слова - это слова, написание которых мы не можем проверить, Вам их придётся только запомнить, ничего не поделать) Например, молоко, корова, ветреный, винегрет, шоссе, тонна, почерк, суббота, президент, президиум и т.д. Удачи! :)
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