Предложение со словами обыскать сыскать разыскать взыскать подыскать
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Предложение со словами обыскать сыскать разыскать взыскать подыскать
Ответ(ы):
Гость:
Они должны обыскать твою квартиру. Учителя хотят разыскать того, кто это сделал. За нарушение с тебя обязаны взыскать штраф. Сейчас мы подыщем тебе одежду. Удачи.
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