Помогите пожалуйста заполнить таблицу

Гость: Гость:

А) 7 6 9 и 9 8 и 9 7 и 7 8 и 8 7 и 7 5 и 7 9 и 8 б) 8 и 1 3 и 1 21 4 и 5 3 и 3 11 и 2 10 7 и 5 59 и 6 в) 44 и 6 50 и 6 6 и 2 83 и 9 37 и 5 11 и 5 9 и 2 9 и 8 85 и 4