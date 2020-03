Помогите пожалуйста! Заранее спасибо: Укажите, какие части речи пропущены (существительное, глагол, предлог и т.д.). 1. He came to the railway ... to catch a 5 o’clock train. 2. We booked a guest ..., because it was cheaper...

Английский язык

Помогите пожалуйста! Заранее спасибо: Укажите, какие части речи пропущены (существительное, глагол, предлог и т.д.). 1. He came to the railway ... to catch a 5 o’clock train. 2. We booked a guest ..., because it was cheaper than a hotel. 3. France is located in ... Europe. 4. He ... been to New York five times already. 5. Tourist industry is ... developed in this country.

