Помогите, пожалуйста, прошу вас. Вбегает вчера ко мне Эдик с пятого этажа. Задание: Из предложения выпишите слово , в котором звуком больше, чем букв. И пожалуйста покажите сколько там букв. и звуков)))

Русский язык

Помогите, пожалуйста, прошу вас. Вбегает вчера ко мне Эдик с пятого этажа. Задание: Из предложения выпишите слово , в котором звуком больше, чем букв. И пожалуйста покажите сколько там букв. и звуков)))

Автор: Гость