Помогите, пожалуйста, прошу вас. Вбегает вчера ко мне Эдик с пятого этажа. Задание: Из предложения выпишите слово , в котором звуком больше, чем букв. И пожалуйста покажите сколько там букв. и звуков)))
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Помогите, пожалуйста, прошу вас. Вбегает вчера ко мне Эдик с пятого этажа. Задание: Из предложения выпишите слово , в котором звуком больше, чем букв. И пожалуйста покажите сколько там букв. и звуков)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вбегает-[вб'игáит] 7 звуков, 7 букв
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