Помогите пожалуйста завтра по музыке нужно сдать сообщение Тищенко балет ярославны

Гость: Гость:

Ярославна Композитор Борис Тищенко Дата сочинения 1974 Части. три действия Дата и место первой постановки. 30 июня 1974 года, Ленинградский академический малый оперный театр (МАЛЕГОТ)(Ленинград). Автор либретто. Олег Виноградов Балетмейстер. Олег Виноградов Сценография. Юрий Любимов Художник по костюмам. Олег Виноградов Ярославна (балет) — балет, поставленный в Ленинградском академическом малом оперном театре (МАЛЕГОТ) в 1974 году[1]. Спектакль задумывался как новаторский, значительно расширяющий границы классического русского балета и представлял собой смешение самого балета, пантомимы и хорового пения. По мнению ряда балетных критиков, Ярославна явила собой новый шаг в развитии современного балета, представляя "по существу, некую грандиозную эпико-драматическую хореосимфонию"[2]. Действующие лица балета Ефросиния Ярославна, княгиня Новгород-Северская , Игорь, князь Новгород-Северский , Кончак, хан Половецкий , Владимир, сын Игоря - Святослав Великий, князь Киевский - Князья, Плакальщицы, Русские воины, Половецкие воины -