К какому числу наиболее близко произведение 48*287?К 8000 или 12.000?Объясните свои сужде??ия,округлив числа различным способом.
Математика
К какому числу наиболее близко произведение 48*287?К 8000 или 12.000?Объясните свои сужде??ия,округлив числа различным способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К числу 12000 : даже 40*200=8000 ближе к 12000 на 4000, а к 800 на (8000-800=7200) .
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