Ребят,срочно что такое ном (Древний Египет)
История
Ребят,срочно что такое ном (Древний Египет)
Ответ(ы) на вопрос:
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Ном, номос ( др.-греч. νομός, лат. nomus) — греческое и римское название административной единицы в Древнем Египте, утвердившееся с эллинистического периода и также применяемое в науке к более древним эпохам истории Египта, когда области государства носили название септ, спат, сепат ( транслит. егип. spt, sp3t).
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