Ребят,срочно что такое ном (Древний Египет)

История
Ребят,срочно что такое ном (Древний Египет)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ном,  номос ( др.-греч. νομός,  лат. nomus) — греческое и римское название административной единицы в  Древнем Египте, утвердившееся с  эллинистического периода и также применяемое в науке к более древним эпохам истории Египта, когда области государства носили название  септ,  спат,  сепат ( транслит. егип. spt, sp3t).
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