Помогите написать сочинение описание человека в минуту радости
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Помогите написать сочинение описание человека в минуту радости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я напишу немного, хорошо? Каждый из нас в минуту, лишь минуту, радости испытывает небывалые чувства. Именно тогда мы познаем что такое радость, смятение, маленькая частичка счастья. Но самое главное, чтобы таких минут должно быть больше, чем есть на самом деле.
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